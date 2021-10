Tina Cipollari ha un nuovo fidanzato | l’amore dopo l’addio a Vincenzo Ferrara

(Di lunedì 4 ottobre 2021)sembra aver chiuso definitivamente la relazione con il suo ex compagno: l’opinionista di Uomini e Donne a quanto pare ha ormai archiviato quel capitolo della sua vita, e nel frattempo il suo cuore batterebbe per un altro uomo. L’annuncio della sua nuova relazione è arrivato durante l’ultima puntata del dating show condotto da Maria De Filippi, proprio nel pieno di una lite con Gemma Galgani., ilNell’ultima puntata andata in onda di Uomini e Donne,si è lasciata andare a una confessione che ha lasciato tutti sorpresi. Da sempre molto riservata sulla sua vita sentimentale, l’opinionista, rispondendo a Gemma, ha svelato di avere una nuova ...

Le prossime puntate del trono over di Uomini e Donne verranno ancora una volta caratterizzate dall'ennesima polemica tra la superstar Gemma Galgani e l'opinionista, la sua più 'acerrima nemica'. Dalle anticipazioni della registrazione del 3 ottobre filtra un nuovo scherzo fatto daa Gemma proprio sotto gli occhi di una divertita Maria De ...La rivalità trae Gemma Galgani ormai dura da dieci anni, e tra le due sembra ormai diffiche possa esserci una tregua. Negli ultimi anni abbiamo assistito a degli scontri di ogni tipo, ove non sono ...Tina Cipollari getta una secchiata d'acqua addosso a Gemma Galgani: le anticipazioni di Uomini e Donne Ieri pomeriggio c'è stata una nuova registrazione ...Continuano ad essere registrate le nuove puntate di Uomini e Donne e vista la presenza del pubblico in studio siamo già in grado di rivelarvi cosa ...