The Weeknd e Angelina Jolie, è nata una nuova coppia? (Di lunedì 4 ottobre 2021) Angelina Jolie e The Weeknd sono stati fotografati insieme mentre rientravano in auto alla fine di ben due appuntamenti a cena. Dopo le paparazzate a molti è venuto il dubbio: c’è veramente qualcosa tra Angelina Jolie e Abel Tesfaye? Angelina Jolie e The Weeknd paparazzati più volte insieme Dopo il divorzio con l’ex marito Brad Pitt, avvenuto nel 2016, Angelina Jolie non è mai stata vista in coppia con nessuno. E anche Abel Tesfaye , in arte The Weeknd, dopo la fine della relazione con Bella Hadid nel 2019, è rimasto single ed è stato completamente assorbito dal lavoro. Essendo entrambi single, ci sono tutti i presupposti per la nascita di una relazione tra i due. A fare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 ottobre 2021)e Thesono stati fotografati insieme mentre rientravano in auto alla fine di ben due appuntamenti a cena. Dopo le paparazzate a molti è venuto il dubbio: c’è veramente qualcosa trae Abel Tesfaye?e Thepaparazzati più volte insieme Dopo il divorzio con l’ex marito Brad Pitt, avvenuto nel 2016,non è mai stata vista incon nessuno. E anche Abel Tesfaye , in arte The, dopo la fine della relazione con Bella Hadid nel 2019, è rimasto single ed è stato completamente assorbito dal lavoro. Essendo entrambi single, ci sono tutti i presupposti per la nascita di una relazione tra i due. A fare ...

The Weeknd e Angelina Jolie stanno davvero insieme? Vanity Fair.it The Weeknd e Angelina Jolie stanno davvero insieme? Li abbiamo visti accecati dai flash dei fotografi mentre entravano in macchina dopo ben due appuntamenti a cena e, quindi, come tutti, abbiamo iniziato a chiederci: ma c’è qualcosa tra Angelina Jolie ...

The Weeknd e Angelina Jolie, è nata una nuova coppia? Angelina Jolie e The Weeknd sono stati fotografati insieme dopo due appuntamenti a cena. C'è qualcosa tra Angelina Jolie e Abel Tesfaye?

