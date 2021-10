The Eternals, una nuova clip dell’attesissimo film Marvel (Di lunedì 4 ottobre 2021) The Eternals, l’attesissimo film della Marvel diretto dalla regista vincitrice Oscar Cholé Zhao arriverà nelle sale italiane il 5 novembre. Il terzo film della Fase Quattro dell’Universo presenta un nuovo team di supereroi dell’universo cinematografico Marvel. Questi supereroi sono immortali e saranno costretti a uscire dall’ombra per sconfiggere il nemico numero uno dell’umanità, i Devianti. Eternals: cast, trama e anticipazioni del nuovo film Marvel In un comunicato ufficiale la Disney ha presentato brevemente la storia di Eternals. Eternals “avrà luogo in due periodi di tempo. Una storyline è ambientata nel passato e in essa gli Eterni agiscono come un formidabile team e sono una famiglia unita. La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 ottobre 2021) The, l’attesissimodelladiretto dalla regista vincitrice Oscar Cholé Zhao arriverà nelle sale italiane il 5 novembre. Il terzodella Fase Quattro dell’Universo presenta un nuovo team di supereroi dell’universo cinematografico. Questi supereroi sono immortali e saranno costretti a uscire dall’ombra per sconfiggere il nemico numero uno dell’umanità, i Devianti.: cast, trama e anticipazioni del nuovoIn un comunicato ufficiale la Disney ha presentato brevemente la storia di“avrà luogo in due periodi di tempo. Una storyline è ambientata nel passato e in essa gli Eterni agiscono come un formidabile team e sono una famiglia unita. La ...

scarlet_sel : Il fatto che ormai avremo content di the eternals praticamente ogni giorno, io quel cast supremo non lo supero ve lo dico - heluisjustme : RT @camiddlestonn: e con questo credo possiamo sintetizzare The Eternals, amen - _lun4__ : RT @camiddlestonn: e con questo credo possiamo sintetizzare The Eternals, amen - MagiCath98 : RT @camiddlestonn: e con questo credo possiamo sintetizzare The Eternals, amen - camiddlestonn : e con questo credo possiamo sintetizzare The Eternals, amen -