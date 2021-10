Terza dose e vaccino contro l’influenza, da oggi la doppia iniezione (Di lunedì 4 ottobre 2021) Lotta alla pandemia di Covid: è atteso a breve un allargamento della platea delle persone che potranno ricevere la Terza dose di vaccino. Dopo l’avvio delle somministrazioni per gli immunodepressi, i pazienti oncologici e i trapiantati, per oggi 4 ottobre si attende il verdetto dell’Ema. Figliuolo: “Pronti per Terza dose allargata“ Secondo il Commissario all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, l’agenzia europea del farmaco potrebbe infatti pronunciarsi nel corso della riunione odierna. “Sappiamo che negli Usa la stanno facendo dagli over 65, e anche in Francia. Noi aspettiamo il 4 ottobre e poi daremo indicazioni: le dosi ci sono e andremo spediti” ha detto Figliuolo. Nel nostro Paese la campagna per i richiami con Terza dose è partita il 20 ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 4 ottobre 2021) Lotta alla pandemia di Covid: è atteso a breve un allargamento della platea delle persone che potranno ricevere ladi. Dopo l’avvio delle somministrazioni per gli immunodepressi, i pazienti oncologici e i trapiantati, per4 ottobre si attende il verdetto dell’Ema. Figliuolo: “Pronti perallargata“ Secondo il Commissario all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, l’agenzia europea del farmaco potrebbe infatti pronunciarsi nel corso della riunione odierna. “Sappiamo che negli Usa la stanno facendo dagli over 65, e anche in Francia. Noi aspettiamo il 4 ottobre e poi daremo indicazioni: le dosi ci sono e andremo spediti” ha detto Figliuolo. Nel nostro Paese la campagna per i richiami conè partita il 20 ...

