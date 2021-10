Tennis Napoli Cup by Arnone, arriva Volandri capitano di Coppa Davis (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La Next Generation azzurra in gara a Napoli, sotto gli occhi attenti del capitano di Coppa Davis Filippo Volandri. L’ex numero 1 d’Italia e oggi direttore tecnico della FederTennis torna al Tennis Club Napoli dopo essere stato protagonista da giocatore e anche da tesserato del club giallorosso in serie A1. “Nel Tennis italiano le cose che sono partite da lontano stanno funzionando; lo dimostrano i dieci azzurri top 100 mondiali. Ed è cresciuto molto anche il rapporto con i tecnici che seguono i nostri giocatori. Napoli che torna nel calendario internazionale è una notizia splendida, il circuito challenger è un investimento per il Tennis italiano ed è ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La Next Generation azzurra in gara a, sotto gli occhi attenti deldiFilippo. L’ex numero 1 d’Italia e oggi direttore tecnico della Federtorna alClubdopo essere stato protagonista da giocatore e anche da tesserato del club giallorosso in serie A1. “Nelitaliano le cose che sono partite da lontano stanno funzionando; lo dimostrano i dieci azzurri top 100 mondiali. Ed è cresciuto molto anche il rapporto con i tecnici che seguono i nostri giocatori.che torna nel calendario internazionale è una notizia splendida, il circuito challenger è un investimento per ilitaliano ed è ...

