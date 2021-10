Tennis, Jannik Sinner verso le ATP Finals: calendario e prossimi tornei. Si parte da Indian Wells (Di lunedì 4 ottobre 2021) Jannik Sinner ha vinto per la seconda volta in carriera il torneo ATP di Sofia. Un successo importante per l’altoatesino, che ha conquistato così 250 punti nella classifica della Race to Torino. Il grande obiettivo di questo finale di stagione per Sinner è proprio la qualificazione alle ATP Finals 2021 e le prossime settimane saranno fondamentali per il Tennista di San Candido, che insegue il norvegese Casper Ruud ed il polacco Hubert Hurkacz. Da domenica comincerà il Masters 1000 di Indian Wells, un appuntamento fondamentale per l’azzurro nella scalata alle ATP Finals. L’azzurro punta ad un risultato molto importante sul cemento americano e soprattutto a fare meglio proprio di Ruud ed Hurkacz. L’obiettivo è quello di ottenere il maggior numero di ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 ottobre 2021)ha vinto per la seconda volta in carriera il torneo ATP di Sofia. Un successo importante per l’altoatesino, che ha conquistato così 250 punti nella classifica della Race to Torino. Il grande obiettivo di questo finale di stagione perè proprio la qualificazione alle ATP2021 e le prossime settimane saranno fondamentali per ilta di San Candido, che insegue il norvegese Casper Ruud ed il polacco Hubert Hurkacz. Da domenica comincerà il Masters 1000 di, un appuntamento fondamentale per l’azzurro nella scalata alle ATP. L’azzurro punta ad un risultato molto importante sul cemento americano e soprattutto a fare meglio proprio di Ruud ed Hurkacz. L’obiettivo è quello di ottenere il maggior numero di ...

