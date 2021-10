Tennis, ATP Finals 2021: il pala Alpitour vola verso il 100% della capienza (Di lunedì 4 ottobre 2021) Torino si prepara ad accogliere le ATP Finals 2021. Dopo 12 edizioni disputate a Londra, il torneo tra gli otto migliori della stagione sbarca nei confini italiani, più precisamente al pala Alpitour, dal 14 al 21 novembre prossimi, andando a chiudere una annata che ha vissuto mesi di altissimo livello. Uno dei grandi quesiti che circondano le ATP Finals, ovviamente, riguarda la capienza dell’impianto torinese. Il Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, Andrea Costa, ha fatto il punto della situazione e, ha regalato una grande speranza agli appassionati di Tennis italiani, e non. “La capienza massima per le ATP Finals di novembre? Mi sento di dire che l’obiettivo per ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 ottobre 2021) Torino si prepara ad accogliere le ATP. Dopo 12 edizioni disputate a Londra, il torneo tra gli otto miglioristagione sbarca nei confini italiani, più precisamente al, dal 14 al 21 novembre prossimi, andando a chiudere una annata che ha vissuto mesi di altissimo livello. Uno dei grandi quesiti che circondano le ATP, ovviamente, riguarda ladell’impianto torinese. Il Sottosegretario di Stato al MinisteroSalute, Andrea Costa, ha fatto il puntosituazione e, ha regalato una grande speranza agli appassionati diitaliani, e non. “Lamassima per le ATPdi novembre? Mi sento di dire che l’obiettivo per ...

