Tennis, Atp avvia indagine interna su accuse di violenza domestica contro Zverev (Di lunedì 4 ottobre 2021) L’Atp ha annunciato che è attualmente in corso un’indagine interna sulle accuse di violenza domestica riguardanti Alexander Zverev all’evento ATP Masters 1000 a Shanghai nel 2019. Il CEO Massimo Calvelli ha dichiarato che l’Atp “riconosce la necessità di fare di più per garantire che chiunque sia coinvolto nel Tennis professionale si senta al sicuro e protetto“, e per questo motivo ha deciso di intervenire per chiarire la situazione del Tennista tedesco. “Le accuse contro Alexander Zverev sono serie e abbiamo la responsabilità di affrontarle – ha continuato Calvelli -. Speriamo che la nostra indagine ci permetterà di stabilire i fatti e determinare le azioni di follow-up ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 ottobre 2021) L’Atp ha annunciato che è attualmente in corso un’sullediriguardanti Alexanderall’evento ATP Masters 1000 a Shanghai nel 2019. Il CEO Massimo Calvelli ha dichiarato che l’Atp “riconosce la necessità di fare di più per garantire che chiunque sia coinvolto nelprofessionale si senta al sicuro e protetto“, e per questo motivo ha deciso di intervenire per chiarire la situazione delta tedesco. “LeAlexandersono serie e abbiamo la responsabilità di affrontarle – ha continuato Calvelli -. Speriamo che la nostraci permetterà di stabilire i fatti e determinare le azioni di follow-up ...

