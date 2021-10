Tempesta d'amore, anticipazioni 4 ottobre: Florian respinge Maja (Di lunedì 4 ottobre 2021) Ricatti e segreti terranno banco a Tempesta d'amore, come testimoniano le anticipazioni di oggi, lunedì 4 ottobre. Innanzitutto, Ariane continuerà a fare pressione a Rosalie affinché si addossi la responsabilità della telefonata alla stampa che ha compromesso la campagna elettorale di Christoph e la sua immagine pubblica. La Kalenberg ha ordito una terribile macchinazione ai danni dell'albergatore e di Selina telefonando ad un giornalista con il cellulare dell'amica per far ricadere su di lei la colpa. Christoph è caduto nel tranello e ha allontanato la compagna, accusandola di averlo tradito con la stampa. Tuttavia, Selina ha capito che dietro alla faccenda potesse esserci la dark lady e l'ha affrontata apertamente, ma lei, pur di far credere alla Von Thalheim di essere estranea alla vicenda, si è fatta ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 4 ottobre 2021) Ricatti e segreti terranno banco ad', come testimoniano ledi oggi, lunedì 4. Innanzitutto, Ariane continuerà a fare pressione a Rosalie affinché si addossi la responsabilità della telefonata alla stampa che ha compromesso la campagna elettorale di Christoph e la sua immagine pubblica. La Kalenberg ha ordito una terribile macchinazione ai danni dell'albergatore e di Selina telefonando ad un giornalista con il cellulare dell'amica per far ricadere su di lei la colpa. Christoph è caduto nel tranello e ha allontanato la compagna, accusandola di averlo tradito con la stampa. Tuttavia, Selina ha capito che dietro alla faccenda potesse esserci la dark lady e l'ha affrontata apertamente, ma lei, pur di far credere alla Von Thalheim di essere estranea alla vicenda, si è fatta ...

