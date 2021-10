Telegram | l’alternativa a WhatsApp – Una guida facile facile

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 4 ottobre 2021)è diventata l’applicazione maggiormente conosciuta e utilizzata per inviare messaggi di testo, vocali, foto e video. Ormai cercare di limitare i caratteri per non sforare il limite stabilito in un SMS è un lontano ricordo., però, non è l’unica valida applicazione per chattare con i nostri contatti, tra le più famose risalta. Molto utilizzata soprattutto quandonon funziona. Come funzionaè un’applicazione gratuita che si può scaricare sia sul cellulare, da Play Store per Android o da App Store per iOS (iPhone) sia su pc, tramite il sito desktop..org. Conè possibile scambiare messaggi di testo, vocali, file, adesivi, foto o video con uno o più utenti. In aggiunta c’è la possibilità di avviare una chat ...