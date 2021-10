Tattica e carattere, mix indigesto per il Benevento: occorre una scossa (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il filo conduttore è praticamente lo stesso. Questa volta, però, è il finale a non lasciare soddisfatti. Era già capitato in passato, ma le contingenze avevano fatto passare in secondo piano i difetti. La vittoria con il Cittadella era stata talmente rotonda da far rapidamente dimenticare i problemi palesati nell’arco dei novanta minuti. Una vittoria rotonda, non netta, perché l’undici di Gorini aveva messo alle strette il Benevento, capace di venirne a capo grazie alla qualità dei singoli. Aspetto che è mancato sia a Como che ieri sera contro il Perugia. Davanti all’assenza di un piano B, la squadra si è smarrita e neanche i top player della rosa giallorossa sono riusciti a porre rimedio alla situazione. Contro i lariani, l’espulsione di Glik era stata la spada di Damocle che aveva pesato sull’economia ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Il filo conduttore è praticamente lo stesso. Questa volta, però, è il finale a non lasciare soddisfatti. Era già capitato in passato, ma le contingenze avevano fatto passare in secondo piano i difetti. La vittoria con il Cittadella era stata talmente rotonda da far rapidamente dimenticare i problemi palesati nell’arco dei novanta minuti. Una vittoria rotonda, non netta, perché l’undici di Gorini aveva messo alle strette il, capace di venirne a capo grazie alla qualità dei singoli. Aspetto che è mancato sia a Como che ieri sera contro il Perugia. Davanti all’assenza di un piano B, la squadra si è smarrita e neanche i top player della rosa giallorossa sono riusciti a porre rimedio alla situazione. Contro i lariani, l’espulsione di Glik era stata la spada di Damocle che aveva pesato sull’economia ...

