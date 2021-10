Tajani: "I risultati dicono che Forza Italia gode di ottima salute" (Di lunedì 4 ottobre 2021) "Grazie al lavoro di Berlusconi e di Forza Italia che dovrà essere sempre più determinante il centrodestra governerà il Paese fino al 2050" Leggi su rainews (Di lunedì 4 ottobre 2021) "Grazie al lavoro di Berlusconi e diche dovrà essere sempre più determinante il centrodestra governerà il Paese fino al 2050"

Advertising

GCappellazz : RT @ilgiornale: Forza Italia spicca per risultati con la vittoria in Calabria ed i dati che arrivano da Trieste. Tajani su Occhiuto: 'Berlu… - ilgiornale : Forza Italia spicca per risultati con la vittoria in Calabria ed i dati che arrivano da Trieste. Tajani su Occhiuto… - giulianisergio1 : RT @elio_vito: Tajani e tutti i big di @forza_italia commenteranno i risultati delle #Amministrative2021 a Catanzaro, nel comitato elettora… - 71locatelli : RT @elio_vito: Tajani e tutti i big di @forza_italia commenteranno i risultati delle #Amministrative2021 a Catanzaro, nel comitato elettora… - MattiaGallo17 : RT @elio_vito: Tajani e tutti i big di @forza_italia commenteranno i risultati delle #Amministrative2021 a Catanzaro, nel comitato elettora… -