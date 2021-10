Tacchinardi | «La Juventus ha trovato chi prenda la redini del centrocampo»

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Alessio, ex giocatore della, ha commentato il momento dei bianconeri e ha promosso l’acquisto di Locatelli Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Alessioha commentato il momento dellache contro il Torino ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva e ha lodato l’acquisto di Locatelli. LOCATELLI – «Manuel Locatelli ha preso in mano ildella. Laaveva bisogno di un giocatore che prendesse le chiavi dello stava cercando da due anni. Ora finalmente lo ha: questo calciatore si chiama Locatelli». IL MOMENTO DELLA– «Ha affrontato gli impegni con Chelsea e Torino in grande difficoltà e senza Dybala e Morata. Alla vigilia ...

Advertising

Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #JuventusChelsea verso#TorinoJuventus #SerieA ?? - gilnar76 : Tacchinardi ci crede: «Scudetto? La Juve è viva, Allegri è sulla strada giusta» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - TMW_radio : ??? Maracana Alessio #Tacchinardi ??? «Questa #Juventus è viva. Si è rivista l'idea di calcio di Allegri. Scudetto?… - FraLauricella : #SportMediaset @monicabertini #Juventus @GianniBalzarini '#Allegri è contento della sosta'. #Tacchinardi '… - news24_inter : #Tacchinardi convinto della forza della #Juve ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Tacchinardi Juventus

Tuttosport

TORINO - "Manuel Locatelli ha preso in mano il centrocampo della" . Alessioè entusiasta del rendimento dell'ex giocatore del Sassuolo , capace di imporsi con la maglia dei bianconeri. "Laaveva bisogno di un giocatore che prendesse le ...E' Amazon Prime a proporre il big match della serata di Champions League:- Chelsea va infatti in onda in esclusiva sulla piattaforma americana finora in evidenza ...ospita Alessio, ...L'ex centrocampista bianconero esalta il goleador del derby: "Erano due anni che i bianconeri cercavano uno così" ...In una recente intervista l'ex calciatore della Juventus Alessio Tacchinardi ha elogiato l'ottimo inizio di campionato di Milan e Inter, soffermandosi anche sulla squadra bianconera di Max Allegri ...