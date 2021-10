Suppletive Siena, Letta: "Pd, risultato straordinario. Allargare la coalizione è decisivo" (Di lunedì 4 ottobre 2021) Siena, 4 ottobre 2021 - "Si vince solo se si allarga la coalizione. E si vince se si parla dei temi, dei temi concreti". Così Enrico Letta , che in qualità di segretario Pd vince le elezioni ... Leggi su lanazione (Di lunedì 4 ottobre 2021), 4 ottobre 2021 - "Si vince solo se si allarga la. E si vince se si parla dei temi, dei temi concreti". Così Enrico, che in qualità di segretario Pd vince le elezioni ...

Advertising

Agenzia_Ansa : ELEZIONI2021 | Enrico Letta vince nelle suppletive a Siena. 'Abbiamo dimostrato che la destra di può battere' #ANSA… - you_trend : L’affluenza finale (dato definitivo) alle elezioni suppletive del Collegio Uninominale TOSCANA 12 (#SIENA) è del 35,9% #MaratonaYoutrend - you_trend : ?? Aprono ora i seggi in 1.192 comuni italiani per le elezioni amministrative. Si vota anche per le regionali in Cal… - maryfagi : RT @FedericaFlajani: Ora godetevi @EnricoLetta che si pavoneggia #suppletive #siena - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Elezioni suppletive, a Siena Enrico Letta avanti di 10 punti dal candidato del centrodestra -