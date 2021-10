Suppletive a Siena: vince Letta. Complimenti del Pd al segretario che diventa deputato (Di lunedì 4 ottobre 2021) E' stato salutato da un applauso dei vertici regionali del Pd della Toscana, il successo di Enrico Letta alle Suppletive di Siena contro il candidato del centrodestra, Marrocchesi Marzi. C'era preoccupazione, nel centrosinistra, soprattutto per un'elezione legata alle vicende del Monte dei Paschi. Ma il risultato, visto nell'ottica Dem, è stato più che soddisfacente L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 4 ottobre 2021) E' stato salutato da un applauso dei vertici regionali del Pd della Toscana, il successo di Enricoalledicontro il candidato del centrodestra, Marrocchesi Marzi. C'era preoccupazione, nel centrosinistra, soprattutto per un'elezione legata alle vicende del Monte dei Paschi. Ma il risultato, visto nell'ottica Dem, è stato più che soddisfacente L'articolo proviene da Firenze Post.

