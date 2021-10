Stefano De Martino, rubacuori… ma con stile (Di lunedì 4 ottobre 2021) Dopo il bagno di gossip durante le due “puntate” della sua storia d’amore con Belen Rodriguez, Stefano De Martino cerca di tenersi il più lontano possibile dalle cronache rosa. Amato com’è dal pubblico però non riesce certo a sfuggire del tutto ai pettegolezzi. L’ultimo lo vuole protagonista di una storia d’amore bollente con una ragazza misteriosa. De Martino, un affascinante 32enne Nato il 3 ottobre 1989 a Torre Annunziata, il ballerino ha appena compiuto 32 anni. Lo scatto social lo vede con le candele in mano, mentre guarda l’obiettivo con lo sguardo irresistibile che ha fatto capitolare molte donne. Ma Stefano De Martino è anche un affettuosissimo papà. Un’altra foto lo ritrae col figlio Santiago, entrambi in jeans e scarpe Vans: “Simili nelle loro diversità”, ha scritto come caption del post. Un ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Dopo il bagno di gossip durante le due “puntate” della sua storia d’amore con Belen Rodriguez,Decerca di tenersi il più lontano possibile dalle cronache rosa. Amato com’è dal pubblico però non riesce certo a sfuggire del tutto ai pettegolezzi. L’ultimo lo vuole protagonista di una storia d’amore bollente con una ragazza misteriosa. De, un affascinante 32enne Nato il 3 ottobre 1989 a Torre Annunziata, il ballerino ha appena compiuto 32 anni. Lo scatto social lo vede con le candele in mano, mentre guarda l’obiettivo con lo sguardo irresistibile che ha fatto capitolare molte donne. MaDeè anche un affettuosissimo papà. Un’altra foto lo ritrae col figlio Santiago, entrambi in jeans e scarpe Vans: “Simili nelle loro diversità”, ha scritto come caption del post. Un ...

Advertising

Novella_2000 : Stefano De Martino compie 32 anni e ai fan non sfugge il commento di Emma Marrone - Zappullaclary : RT @GiuseppeporroIt: L'inaspettato gesto di Emma Marrone per i 32 anni di Stefano De Martino #stefanodemartino #emmamarrone - occhio_notizie : Emma Marrone a Stefano De Martino: 'Tanti auguri Ste??' . I fan impazziscono per il gesto della cantante?? - pezzodicuoree : RT @graanaamyy: comunque a me la crush per Stefano De Martino che ho dal 2010 non mi è mica passata - QuotidianPost : Stefano de Martino compleanno: gli auguri inaspettati d’Emma Marrone -