Stadi aperti al 75% | il ministro Costa | «In settimana il decreto»

Costa, Sottosegretario alla Salute, ha annunciato l'imminente decreto per la riapertura degli Stadi al 75%. Le parole Intervenuto a La Politica nel pallone, su Gr Parlamento, il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha annunciato l'imminente aumento della capienza negli Stadi al 75%: «Sicuramente questa settimana ci sarà il decreto e finalmente arriverà la risposta tanto attesa. L'obiettivo poi è arrivare al 100%. I dati dalla pandemia e dai vaccini sono positivi. Noi dobbiamo dare segnali tangibili di un ritorno alla normalità e la capienza degli Stadi andrebbe in questa direzione. Io credo che entro l'anno l'obiettivo si possa raggiungere, i dati sono positivi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

