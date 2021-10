Sport sotto choc | il pilota 31enne ucciso in circostanze misteriose Gravissima la fidanzata

(Di lunedì 4 ottobre 2021) È morto sabato in. 31 anni, stella dell’automobilismo ed exdella NASCAR aveva ha goduto di una lunga carriera tra Xfinity e Camping World Truck Series dal 2008 al 2016. Un’indagine della polizia è attualmente in corso, con un uomo di 32 anni di Dunwoody noto alla vittima è sospettato nel caso. Non è ancora stata chiarita la dinamica dei fatti ma a sparare sarebbe stato un conoscente dei due, ragione per cui la polizia ritiene la sparatoria legata a una lite domestica. Secondo un rapporto dell’Athens Banner-Herald, la polizia della contea di Athens-Clarke in Georgia ha risposto a un rapporto di una sparatoria poco prima delle 21:00. Sabato sera. John Wes Townley e una donna di 30 anni erano stati colpiti ed entrambi sono stati traati in un ospedale locale, dove Townley è morto per ...

