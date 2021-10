Speciali per le elezioni, Maschi contro femmine o 12 anni schiavo? La tv del 4 ottobre (Di lunedì 4 ottobre 2021) Per la prima serata in tv, lunedì 4 ottobre su RaiUno alle 21.30 andrà in onda “Speciale di Porta a Porta” in collaborazione con il TG1 in diretta per commentare e analizzare il risultato delle elezioni amministrative del 3-4 ottobre. Ospiti i leader politici, i direttori delle testate e collegamenti dai principali comitati dei candidati sindaco e della Regione Calabria. Conduce Bruno Vespa. Spazio all’attualità e alla politica, con uno sguardo attento alle elezioni amministrative anche su Rete4 alle 21.20 con “Quarta repubblica“, condotto da Nicola Porro, e su La7 alle 21.15 “Speciale TgLa7 – elezioni amministrative 2021“, condotto da Enrico Mentana. Su RaiDue alle 21.30 prenderà il via “Quelli che il lunedì”. La squadra di Quelli Che scende in campo in prima serata con l’obiettivo di trattare con la ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 4 ottobre 2021) Per la prima serata in tv, lunedì 4su RaiUno alle 21.30 andrà in onda “Speciale di Porta a Porta” in collaborazione con il TG1 in diretta per commentare e analizzare il risultato delleamministrative del 3-4. Ospiti i leader politici, i direttori delle testate e collegamenti dai principali comitati dei candidati sindaco e della Regione Calabria. Conduce Bruno Vespa. Spazio all’attualità e alla politica, con uno sguardo attento alleamministrative anche su Rete4 alle 21.20 con “Quarta repubblica“, condotto da Nicola Porro, e su La7 alle 21.15 “Speciale TgLa7 –amministrative 2021“, condotto da Enrico Mentana. Su RaiDue alle 21.30 prenderà il via “Quelli che il lunedì”. La squadra di Quelli Che scende in campo in prima serata con l’obiettivo di trattare con la ...

