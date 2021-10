Speciale elezioni, Mentana all’inviata: «Hai delle luci che sembri Barbara D’Urso» – Video (Di lunedì 4 ottobre 2021) Speciale TgLa7, Marinella Aresta Tra una proiezione elettorale e una valutazione post-voto, Enrico Mentana torna a colpire con la sua ironia da battutista. Il maratoneta di La7, durante l’odierno Speciale sulle elezioni amministrative, si è reso protagonista di un siparietto con l’inviata Marinella Aresta, apparsa d’un tratto sugli schermi con delle luci troppo forti sparate in faccia. Il dettaglio non è passato inosservato al direttore del TgLa7. Così, collegandosi con la giornalista (che si trovava nella sede del comitato elettorale di Enrico Michetti, candidato del centrodestra a Roma) Mentana ha ironizzato: “Hai delle luci che sembri Barbara D’Urso… Chi lo dice ora a Cairo per ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 4 ottobre 2021)TgLa7, Marinella Aresta Tra una proiezione elettorale e una valutazione post-voto, Enricotorna a colpire con la sua ironia da battutista. Il maratoneta di La7, durante l’odiernosulleamministrative, si è reso protagonista di un siparietto con l’inviata Marinella Aresta, apparsa d’un tratto sugli schermi controppo forti sparate in faccia. Il dettaglio non è passato inosservato al direttore del TgLa7. Così, collegandosi con la giornalista (che si trovava nella sede del comitato elettorale di Enrico Michetti, candidato del centrodestra a Roma)ha ironizzato: “Haiche… Chi lo dice ora a Cairo per ...

