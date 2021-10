Spalletti ha insegnato al Napoli che conta vincere le partite | non le battaglie tattiche

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Il calcio, gli allenatori, i giocatori Fiorentina-1-2 sarà ricordata come una partita sofferta, combattuta, e perciò bellissima per chi l’ha vinta. Ma ha detto tantissimo anche su uno degli aspetti più dibattuti e controversi del calcio moderno: l’influenza e i limiti degli allenatori, soprattutto in relazione alla forza dei calciatori. Per cominciare ad addentrarci in questo discorso, dobbiamo partire da una distinzione tra sfida tattica e partita. Con la dicitura sfida tattica, intendiamo la partita nella partita che si gioca tra gli allenatori, e che deve tener conto del rendimento di una squadra in rapporto alle sue potenzialità. Per partita, invece, intendiamo la gara vera e propria. Quella il cui risultato finisce dritto negli almanacchi, nel referto ufficiale della Lega Serie A. Ecco, in occasione di Fiorentina-la sfida tattica tra ...