Sorrento, via alla bonifica dei fondali di Marina Grande: tra le 6 tonnellate di rifiuti anche una barca di vetroresina (Di lunedì 4 ottobre 2021) Sei tonnellate di materiali recuperati dai fondali di Marina Grande. Tra questi, un’imbarcazione in vetroresina di quattro metri di lunghezza, un copertone per gru da mezzo quintale di peso ed oltre trecento nasse. E, ancora, pezzi di rete, batterie, tubolari, attrezzature per la nautica e la pesca, lattine e bottiglie di plastica. E’ il risultato dell’operazione di pulizia, promossa dall’Assessorato alla Risorsa Mare del Comune di Sorrento, in collaborazione con Penisolaverde e in stretta sinergia con la Guardia Costiera Locamare Sorrento, al comando di Maurizio Bellotti. Dieci giorni che hanno visto impegnati tecnici subacquei specializzati e che si sono conclusi con una giornata ecologica alla quale hanno ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 ottobre 2021) Seidi materiali recuperati daidi. Tra questi, un’imzione indi quattro metri di lunghezza, un copertone per gru da mezzo quintale di peso ed oltre trecento nasse. E, ancora, pezzi di rete, batterie, tubolari, attrezzature per la nautica e la pesca, lattine e bottiglie di plastica. E’ il risultato dell’operazione di pulizia, promossa dall’AssessoratoRisorsa Mare del Comune di, in collaborazione con Penisolaverde e in stretta sinergia con la Guardia Costiera Locamare, al comando di Maurizio Bellotti. Dieci giorni che hanno visto impegnati tecnici subacquei specializzati e che si sono conclusi con una giornata ecologicaquale hanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Sorrento via 'NapoliCaruso', mostra e concerto della Fondazione Bideri ...la sua terra e per la famiglia con una serie di scatti realizzati all''hotel Vittoria di Sorrento ... La più famosa delle canzoni napoletane composte da Caruso, infatti, può essere ascoltata via ...

Elezioni comunali Eboli: candidati, liste e sondaggi. Segui lo spoglio in diretta Elezioni comunali Piano di Sorrento: le liste Candidato sindaco: Damiano Capaccio Elezioni in ...Caggiano Antonio Chiagano Francesco D'Elia Pompea De Luisa Silvana Faenza Mariano Fella Adriana La Via ...

"Sorrento Gnocchi Day", al via la prima edizione ècampania A Sorrento la sosta nelle strisce blu si paga con l’app A Sorrento la sosta nelle strisce blu si paga con il cellulare. Niente più caccia al parcometro ed addio alla ricerca degli spiccioli in tasca, nel portafogli o in borsa. Basta aprire l’apposita app s ...

C’è il G20 a Sorrento, scatta la zona rossa Prima l’Innovation League, poi il G20 del Commercio internazionale. Quattro giorni, dal 9 al 12 ottobre prossimi, in cui Sorrento sarà al centro del mondo e, soprattutto, si trasformerà in una città b ...

