Sonny Colbrelli | il detective del ciclismo | perché questo nome particolare? C’entra la serie tv Miami Vice

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Ildiè sulla bocca di tutti gli italiani dopo l’impresa confezionata ieri alla Parigi-Roubaix. Il bresciano ha vinto la Classica Monumento per eccellenza, una corsa semplicemente fuori dal tempo e così anacronistica per i suoi tratti tipicamente epici. I settori in pavé, il fango, la pioggia, le cadute, le forature hanno reso l’edizione 2021 semplicemente monumentale e il 31enne è riuscito a porre il proprio sigillo da autentico fuoriclasse. Il Campione d’Europa si è inventato una magia surreale alla sua prima partecipazione aevento, coronando una stagione stellare in cui ha vinto i Campioni Italiani e appunto la rassegna continentale. Un ciclista italiano è tornato a esultare al Velodromo dopo addirittura 22 anni di digiuno. Molti lettori si staranno chiedendo il motivo per cui i genitori ...