Sonny Colbrelli | chi è il ciclista che ha vinto la Parigi-Roubaix

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Il vincitore della Parigi-Roubaix si porta a casa una pietra, il trofeo ricorda per la vita le pietre del pavé che i ciclisti vedono in questa corsa più che in ogni altra. Non è un caso che sia soprannominata l’inferno del Nord. È devastante per il percorso e perché questo angolo di Francia che confina con il Belgio spesso dà il suo peggio il giorno della corsa: pioggia e vento che diventano fango che si spalma sui ciclisti. È una maschera di fango Sonny Colbrelli, che vinto l’edizione 2021, a 22 anni dall’ultimo trionfo italiano.

Si rotola per terra, urla la sua felicità, nonostante la stanchezza. Coperto quasi completamente di fango, con la bici in mano, festeggia così il suo successo in Francia 4 ottobre 2021Il trionfo dinel Velodromo di Roubaix sugella un 2021 irripetibile per lo sport italiano. Siamo ubriachi di gioia e di vittorie, abbiamo conquistato tutto quello che c'era da ...Sporco di fango e con le lacrime agli occhi. Sonny Colbrelli ha vinto l'inferno del Nord, la corsa più difficile ha visto il trionfo di chi è stato anche in fabbrica ...Sonny Colbrelli resterà per sempre nella storia del ciclismo italiano: ha vinto la Parigi-Roubaix 2021, dopo 22 anni di digiuno per il Bel Paese nella Classica Monumento più improba e tecnicamente com ...