Solza | Simone Biffi è il nuovo sindaco | “Successo netto | lo dedico alla mia famiglia”

(Di lunedì 4 ottobre 2021)è ildi: i cittadini che si sono recati alle urne (il 55,21%) lo hanno scelto con il 74,54% delle preferenze contro il 25,46% di Jessica Martino. Un risultato oltre ogni aspettativa: “Ci aspettavamo di poter fare bene, ma sinceramente non con questa percentuale – sottolinea il neo-– Chiaramente c’era stato un lavoro di preparazione molto lungo e non ci siamo improvvisati: però il fatto che gli elettori ci abbiano premiato con un risultato del genere significa che hanno capito e apprezzato la nostra proposta. Lavoreremo per mettere in atto al meglio il nostro programma”. Subito dopo l’ufficialità è scattata la festa: “Un semplice brindisi fuori dai seggi e poi un aperitivo al bar del paese – spiega– ...

- Due candidati sindaco:Biffi (Vivere); Jessica Martino (Per). STROZZA - Due i candidati sindaco: Riccardo Cornali (Lista 4.0 no discarica sì sviluppo); Mauro Capelli (Lista ...Dopo tre mandati la maggioranza non si presenta, quindi si sfidanoBiffi e Jessica Martino, già candidata cinque anni fa. Strozza Ha il programma nel titolo la lista del sindaco uscente ...Urne aperte, oggi e domani, in provincia di Bergamo per le elezioni amministrative. Oggi, domenica 3 ottobre, si vota dalle 7 alle 23, mentre domani, lunedì 4 ottobre, dalle 7 alle 15. Poi, inizierà l ...Solza. Dopo 15 anni di amministrazione sotto la guida di Maria Carla Rocca, il Comune di Solza si appresta a cambiare sindaco. Due le liste in corsa per la successione: Vivere Solza e Per Solza. La pr ...