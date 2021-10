Soleil Sorge | tutti gli amori della concorrente del GF Vip | da Luca Onestini a Gianmaria Antinolfi

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 4 ottobre 2021)al Grande Fratello Vip ha ritrovato la sua ex fiamma,, con il quale ha avuto una breve relazione prima di prendere strade separate. Ma nel passato sentimentaleragazza c’è stato spazio anche per altre storie, daconosciuto a Uomini e donne al modello Marco Cartasegna, sino alla storia con Jeremias Rodriguez, conosciuto all‘Isola dei Famosi.a Uomini e donne: la storia conè spesso finita sulle riviste e i rotocalchi di cronaca rosa per le sue storie d’amore, che tanto hanno fatto chiacchierare. La ragazza si è fatta conoscere dal grande pubblico, soprattutto, per la sua ...