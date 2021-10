Siena, Letta torna alla Camera: «Si vince allargando la coalizione. Senza Berlusconi, il centrodestra non c’è più» (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il segretario del Pd Enrico Letta, che ha atteso l’ufficialità nella sede del comitato elettorale di Siena, stravince le suppletive della Camera. Dal suo staff e dai vertici regionali e locali del Pd è arrivato un applauso nel corso di una riunione al comitato elettorale, quando è arrivato il dato delle suppletive nella città di Siena, comunicato dai vari seggi. Alle suppletive per il collegio Toscana 12 – che comprende gran parte della provincia di Siena e cinque comuni aretini – l’affluenza si attesta al 35,59 per cento, pari a 71.197 votanti. A Roma sono andati alle urne in 89.748 (il 44,16% degli elettori). Dal comitato per Roberto Gualtieri, poi, esprimono «molta soddisfazione per i risultati che vengono da Primavalle», le suppletive di Roma, dove fino ad ora, a spoglio ancora in ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il segretario del Pd Enrico, che ha atteso l’ufficialità nella sede del comitato elettorale di, strale suppletive della. Dal suo staff e dai vertici regionali e locali del Pd è arrivato un applauso nel corso di una riunione al comitato elettorale, quando è arrivato il dato delle suppletive nella città di, comunicato dai vari seggi. Alle suppletive per il collegio Toscana 12 – che comprende gran parte della provincia die cinque comuni aretini – l’affluenza si attesta al 35,59 per cento, pari a 71.197 votanti. A Roma sono andati alle urne in 89.748 (il 44,16% degli elettori). Dal comitato per Roberto Gualtieri, poi, esprimono «molta soddisfazione per i risultati che vengono da Primavalle», le suppletive di Roma, dove fino ad ora, a spoglio ancora in ...

