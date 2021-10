Siano elegge Giorgio Marchese

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Siano elegge

Cronache Salerno

Il risultato non è ufficiale ma garantito perchè, sebbene le votazioniancora in corso oggi ... A Auriga si tratta di Luigi Dellerba , mentre Borghetto D'ArrosciaAngela Denegri . Angelo ...... noi che crediamo che democrazia e diritto alla conoscenzaun binomio inscindibile, noi che ... Lei non dice la verità quandoad untori coloro che legittimamente rifiutano di farsi inoculare ...Stampa “Sono emozionata e felice per questa storica vittoria”. Commenta così il successo elettorale la neo-eletta sindaco di Padula, Michela Cimino. La sua lista “Per Padula, vota chi ti ascolta” ha i ...TORVISCOSA. Un primo verdetto, i complimenti al (presunto) vincitore, poi il riconteggio che ripristina la parità e il finale a sorpresa: a Torviscosa è stata la carta d’identità a eleggere il nuovo s ...