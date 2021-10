Sgarbi: Calenda da solo bel risultato, valutare collaborazione (Di lunedì 4 ottobre 2021) "Sono inquietanti le false liste che hanno preparato questi candidati come la Raggi o Gualtieri; se voi guardate la lista 'Donne per Roma', 'Soldati per Roma', 'Sportivi per Roma', 'Demos', tu proponi ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 4 ottobre 2021) "Sono inquietanti le false liste che hanno preparato questi candidati come la Raggi o Gualtieri; se voi guardate la lista 'Donne per Roma', 'Soldati per Roma', 'Sportivi per Roma', 'Demos', tu proponi ...

ilfoglio_it : ?? #Sgarbi: 'A #Michetti ho detto che sarebbe opportuno dare un assessorato a #Calenda. Ora dobbiamo tenere conto ch… - abbruzzella : RT @Open_gol: A Calenda non riesce l'impresa di strappare un posto per il ballottaggio. E per il secondo turno sono già iniziati i corteggi… - je_suis_io : 10 minuti di complimenti di #Sgarbi a #Calenda dà la misura della operazione #CalendaSindaco . del resto l'operazio… - zompanti16 : RT @ilfoglio_it: ?? #Sgarbi: 'A #Michetti ho detto che sarebbe opportuno dare un assessorato a #Calenda. Ora dobbiamo tenere conto che l'ele… - Open_gol : A Calenda non riesce l'impresa di strappare un posto per il ballottaggio. E per il secondo turno sono già iniziati… -