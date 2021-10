Sergi Roberto verso l’addio al Barcellona | «Trattativa per il rinnovo bloccata»

(Di lunedì 4 ottobre 2021)potrebbe lasciare ila parametro zero:laper ildel centrocampistapotrebbe lasciare ila parametro zero.laper ildel centrocampista, come raccontato dall’agente del centrocampista blaugrana ai microfoni di Mundo Deportivo. «Oggi tutto è bloccato, anche se le trattative potrebbero ripartire in qualsiasi momento», queste le sue dichiarazioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

memedeportes : Sergi Roberto no se va ni con agua caliente - Omar88701632 : @RadioMARCA Sergi Roberto - CasiraghiBF10 : RT @MundoMaldini: ¿Sergi Roberto? ???? - ernestoangel12 : @jsebastianlpzc @_Futbolero_ Si se lesiona Sergi Roberto no - 10Matheuszz : Sergi Roberto 10. -

Ultime Notizie dalla rete : Sergi Roberto

TUTTO mercato WEB

... Sergio Busquets (Barcelona), Pablo Fornals (West Ham), Gavi (Barcelona), Koke (Atlético), Bryan Gil (Tottenham), Mikel Merino (Real Sociedad), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad),(...A Careri Pietrosfida Giuseppe Pipicella. A Ferruzzano scontro tra Domenico Silvio Pizzi ... il leader di Azione Carlo Calenda e l'ex ministro dell'economia del PdGualtieri . A ...Fra i giocatori a scadenza di contratto in casa Barcellona c’è il canterano Sergi Roberto. Nelle scorse settimane il club blaugrana aveva.Sergi Roberto potrebbe lasciare il Barcellona a parametro zero: bloccata la trattativa per il rinnovo del centrocampista Sergi Roberto potrebbe lasciare il Barcellona a parametro zero. Bloccata la tra ...