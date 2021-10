"Senza di lui...". Dopo 20 anni di insulti, Letta liscia il pelo al Cav (per sfregiare Salvini e Meloni). Se questo è un leader... (Di lunedì 4 ottobre 2021) Enrico Letta avrà tirato un sospiro di sollievo a vedere i primi dati attendibili sulla corsa per il collegio di Siena. Il segretario del Partito democratico ha preso quasi il 50 per cento e rientrerà quindi in Parlamento, sei anni Dopo lo strappo del 2015, quando da deputato lasciò la Camera e la politica militante per ritirarsi a fare il professore a Parigi. Nel suo discorso per celebrare il successo elettorale personale - ma nato dal fatto che a Siena si è presentato con una larga coalizione e non con il simbolo del Pd - Letta si è soffermato soprattutto sul duello con il centrodestra: “Abbiamo dimostrato che è battibile. Hanno sbagliato completamente campagna elettorale, Senza il federatore Silvio Berlusconi il centrodestra non c'è più. Non abbiamo vinto nei salotti e su Twitter ma sul campo. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) Enricoavrà tirato un sospiro di sollievo a vedere i primi dati attendibili sulla corsa per il collegio di Siena. Il segretario del Partito democratico ha preso quasi il 50 per cento e rientrerà quindi in Parlamento, seilo strappo del 2015, quando da deputato lasciò la Camera e la politica militante per ritirarsi a fare il professore a Parigi. Nel suo discorso per celebrare il successo elettorale personale - ma nato dal fatto che a Siena si è presentato con una larga coalizione e non con il simbolo del Pd -si è soffermato soprattutto sul duello con il centrodestra: “Abbiamo dimostrato che è battibile. Hanno sbagliato completamente campagna elettorale,il federatore Silvio Berlusconi il centrodestra non c'è più. Non abbiamo vinto nei salotti e su Twitter ma sul campo. ...

