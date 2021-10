Senago | furgone trasporto disabili rubato all’associazione Voglio la luna di Limbiate

(Di lunedì 4 ottobre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Unper ildell’Associazione “la” diè statola scorsa notte a. IlMercedes, attrezzato con pedana per consentire ilfino a 6 personein sedia a rotelle, era parcheggiato in strada sotto l’abitazione di un volontario che questa mattina avrebbe dovuto partire molto tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Ultime Notizie: Senago furgone

Come ogni domenica notte, il furgone era parcheggiato a Senago sotto casa di un operatore che doveva iniziare il servizio alle 6. Quando questo è sceso all'alba per iniziare la propria giornata di lavoro, ha scoperto il furto. Furto nella notte ai danni dell'associazione "Voglio la luna" di Limbiate, che si occupa di integrazione dei ragazzi disabili. Appello del presidente: chiunque lo veda chiami il 112. Rubato il furgone dei disabili di Voglio la luna. Ieri sera, domenica, è stato rubato a Senago, l'appello del presidente: "Se qualcuno lo incrocia chiami immediatamente il 112"