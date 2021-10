Sempre la stessa narrazione, senza proposte. Il bla bla di Greta è populismo climatico (Di lunedì 4 ottobre 2021) Una ragazza svedese di 18 anni, Greta Thunberg, riesce da qualche anno a questa parte a far parlare e discutere di cambiamento climatico più di quanto non fosse mai accaduto prima. E questo è un gran bene, vista la fretta che dobbiamo avere, secondo la stragrande maggioranza dei climatologi, nel combattere l’innalzamento della temperatura media globale. D’altra parte però questa ragazza da tre anni a questa parte ripete Sempre lo stesso discorso, più o meno, senza offrire soluzioni all’impellente problema che denuncia. Era comprensibile che Greta, all’età di 15 anni e all’inizio del suo percorso quando manifestava da sola a Stoccolma, non si preoccupasse di contribuire con proposte concrete. Ora che invece è una leader mondiale, al centro del dibattito pubblico, guida il movimento ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 4 ottobre 2021) Una ragazza svedese di 18 anni,Thunberg, riesce da qualche anno a questa parte a far parlare e discutere di cambiamentopiù di quanto non fosse mai accaduto prima. E questo è un gran bene, vista la fretta che dobbiamo avere, secondo la stragrande maggioranza dei climatologi, nel combattere l’innalzamento della temperatura media globale. D’altra parte però questa ragazza da tre anni a questa parte ripetelo stesso discorso, più o meno,offrire soluzioni all’impellente problema che denuncia. Era comprensibile che, all’età di 15 anni e all’inizio del suo percorso quando manifestava da sola a Stoccolma, non si preoccupasse di contribuire conconcrete. Ora che invece è una leader mondiale, al centro del dibattito pubblico, guida il movimento ...

