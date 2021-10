Segretario Umbria Lega Caparvi sindaco di Nocera (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il Segretario umbro della Lega, l'on. Virginio Caparvi, è il nuovo sindaco di Nocera Umbra. Con Futura Nocera ha infatti ottenuto il 58,34 per cento dei voti contro il 41,66 per cento di Massimo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 4 ottobre 2021) Ilumbro della, l'on. Virginio, è il nuovodiUmbra. Con Futuraha infatti ottenuto il 58,34 per cento dei voti contro il 41,66 per cento di Massimo ...

Nocera Umbra, con il 58,3% vince il segretario della Lega Virginio Caparvi Nocera Umbra resta al centro destra. Vince, infatti, Virginio Caparvi, deputato e segretario regionale della Lega, che raccoglie il 58,3% dei consensi. Il candidato del centrosinistra Massimo Montironi si è fermato al 41,6%. Caparvi, eletto alla Camera dei Deputati nel 2018, si è ...

Umbria al voto: centrosinistra a difesa delle ultime roccaforti, centrodestra si pesa con un occhio al rimpasto di Daniele BoviIl primo tempo di una partita politica il cui risultato finale, con tutta probabilità, arriverà solo tra due settimane. Domenica e lunedì saranno poco più di 145 mila gli umbri chiamati ...

