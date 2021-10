'sarri? non ci piace la maleducazione' - il presidente della lega di serie a dal pino risponde (Di lunedì 4 ottobre 2021) Da www.corrieredellosport.it sarri dal pino Maurizio sarri all'attacco della lega per via del calendario. Lazio in campo giovedì sera in Europa League e poi domenica anticipo alle 12.30 contro il Bologna in ... Leggi su dagospia (Di lunedì 4 ottobre 2021) Da www.corrieredellosport.itdalMaurizioall'attaccoper via del calendario. Lazio in campo giovedì sera in Europa League e poi domenica anticipo alle 12.30 contro il Bologna in ...

Advertising

sportface2016 : +++#SerieA, #DalPino: '#Sarri in #PremierLeague non diceva queste cose. A noi non piace la maleducazione'+++ - lazio_e : RT @AlessioBuzzanca: Zitti che la Gazzetta ha deciso che Sarri non ci ha conquistati. E non contradditeli! Fanno tenerezza. Il paradosso di… - iuiu87 : Non poteva mancare una polemica sui calendari iniziata da una considerazione di #Sarri prima della sfida di Europa… - LazioCronaca : RT @d_arco75: Post derby, tutti esaltati, davanti ai microfoni disse 'Giocare con alte motivazioni per una partita riesce a tutti, per 2 me… - LazioCronaca : RT @d_arco75: Post Lazio-Spezia, 9 goal in 2 partite, gente euforica e Maurizio Sarri disse 'Ci saranno crisi di rigetto'. Tutti a ride, ci… -