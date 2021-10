Sarah Ferguson e il principe Andrea si sposano dopo 25 anni dal divorzio? (Di lunedì 4 ottobre 2021) E’ già da un po’ di tempo che si vocifera di un probabile nuovo matrimonio tra Sarah Ferguson e il principe Andrea di York ma adesso le voci sono più insistenti. Per gli esperti di royal gossip manca davvero pochissimo alle seconde nozze di Sarah e Andrea di York, un matrimonio che arriverebbe dopo ben 25 anni dal loro divorzio. Dicono sia solo questione di tempo ma è da sempre che la Ferguson e il terzo figlio della regina Elisabetta sono uno accanto all’altro, non si sono mai allontanati del tutto e non solo perché hanno cresciuto insieme Eugenia e Beatrice. Oggi sono anche nonni di due bellissimi nipotini, un maschietto figlio di Eugenia, una bimba appena nata figlia di Beatrice. Sarah ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 4 ottobre 2021) E’ già da un po’ di tempo che si vocifera di un probabile nuovo matrimonio trae ildi York ma adesso le voci sono più insistenti. Per gli esperti di royal gossip manca davvero pochissimo alle seconde nozze didi York, un matrimonio che arriverebbeben 25dal loro. Dicono sia solo questione di tempo ma è da sempre che lae il terzo figlio della regina Elisabetta sono uno accanto all’altro, non si sono mai allontanati del tutto e non solo perché hanno cresciuto insieme Eugenia e Beatrice. Oggi sono anche nonni di due bellissimi nipotini, un maschietto figlio di Eugenia, una bimba appena nata figlia di Beatrice....

Advertising

zazoomblog : Sarah Ferguson e il principe Andrea si sposano dopo 25 anni dal divorzio? - #Sarah #Ferguson #principe #Andrea - FilippoCarmigna : Per Sarah Ferguson e il principe Andrea nuove nozze a 25 anni dal divorzio? - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Per Sarah Ferguson e il principe Andrea nuove nozze a 25 anni dal divorzio? #SarahFerguson - MediasetTgcom24 : Per Sarah Ferguson e il principe Andrea nuove nozze a 25 anni dal divorzio? #SarahFerguson - leggoit : Sarah Ferguson e il principe Andrea, nuove nozze in vista a 25 anni dal divorzio? -