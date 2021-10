Sant’Egidio del Monte Albino elegge Antonio La Mura (Di lunedì 4 ottobre 2021) Antonio La Mura con 3.300 voti viene eletto sindaco di Sant’Egidio del Monte Albino battendo Marrazzo che ottiene solo 2.203 voti Antonio La Mura sindaco La Mura sindaco per Sant’Egidio Abbagnara Antonio Attianese Giulia Attianese Massimo Cordiano Francesca De Angelis Francesco De Rosa Giovanna Grimaldi Pietro detto Pierino Marra Carlo Marrazzo Gianluigi Maria detto Gianluigi Persico Mariano Rizzo Vincenzo Zarrella Fortunata Roberto Marrazzo sindaco Coraggio Sant’Egidio Cascone Mario Strianese Annapia Marrazzo Francesco Albanese Lucia Abagnara Lorenzo Belfiore Rosalba Ferraioli Gerardo Ferraioli Giuseppina Nocera Nicola Orlando Vincenzo Sellitti Luisa Rimasti Antonio Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 4 ottobre 2021)Lacon 3.300 voti viene eletto sindaco didelbattendo Marrazzo che ottiene solo 2.203 votiLasindaco Lasindaco perAbbagnaraAttianese Giulia Attianese Massimo Cordiano Francesca De Angelis Francesco De Rosa Giovanna Grimaldi Pietro detto Pierino Marra Carlo Marrazzo Gianluigi Maria detto Gianluigi Persico Mariano Rizzo Vincenzo Zarrella Fortunata Roberto Marrazzo sindaco CoraggioCascone Mario Strianese Annapia Marrazzo Francesco Albanese Lucia Abagnara Lorenzo Belfiore Rosalba Ferraioli Gerardo Ferraioli Giuseppina Nocera Nicola Orlando Vincenzo Sellitti Luisa RimastiConsiglia

Advertising

positanonews : Sant’Egidio del Monte Albino, elezioni comunali 2021: canditati, liste e sondaggi. Segui lo spoglio in diretta tra… - positanonews : #Elezioni2021 #Politica Sant’Egidio del Monte Albino, elezioni comunali 2021: canditati, liste e sondaggi. Segui lo… - mcuart : Dispiace per #DEMOS (lista di Sant'Egidio e dei cattosocialisti) che per un errore nella stampa dei cartelloni elet… - CarlaFonteViva : RT @santegidionews: Conferenza di Sant'Egidio ad Amsterdam Giornata del Migrante: la proposta di adottare in Olanda i corridoi umanitari ht… - infoitinterno : Elezioni comunali 2021 a Sant’Egidio del Monte Albino: diretta, risultati in tempo reale -

Ultime Notizie dalla rete : Sant’Egidio del Sant’Egidio del Monte Albino. Antonio La Mura eletto sindaco Agro24