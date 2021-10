Santa Marinella, inaugurata la palestra della scuola Carducci (Di lunedì 4 ottobre 2021) Santa Marinella – “Un primo importantissimo risultato è stato raggiunto con l’inaugurazione di questa nuovissima palestra“. Grande la soddisfazione espressa sabato dal sindaco Pietro Tidei dall’assessore alla pubblica istruzione Stefania Nardangeli, dalla delegata allo Sport Marina Ferullo e dalla dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Piazzale della Gioventù’ Velia Ceccarelli. Sabato scorso dopo due anni di lavori, è stata inaugurata una nuova struttura sportiva presente all’interno della scuola media Carducci di Santa Marinella. Subito dopo una parata della Banda Musicale e il rituale taglio del nastro la cerimonia è proseguita all’interno dei rinnovati locali della ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 4 ottobre 2021)– “Un primo importantissimo risultato è stato raggiunto con l’inaugurazione di questa nuovissima“. Grande la soddisfazione espressa sabato dal sindaco Pietro Tidei dall’assessore alla pubblica istruzione Stefania Nardangeli, dalla delegata allo Sport Marina Ferullo e dalla dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di PiazzaleGioventù’ Velia Ceccarelli. Sabato scorso dopo due anni di lavori, è statauna nuova struttura sportiva presente all’internomediadi. Subito dopo una parataBanda Musicale e il rituale taglio del nastro la cerimonia è proseguita all’interno dei rinnovati locali...

MarinaRiccardi1 : Mio fratello porto' Alice in barca con Enrico Maria Salerno a Santa Marinella ...lui era piccolissimo aveva 6 anni!… - MarinaRiccardi1 : Mio fratello porto' Alice in barca con Enrico Maria Salerno a Santa Marinella... chissà se si ricorda! #domenicain - MarinaRiccardi1 : @DomenicaIn mio fratello le conobbe a Santa Marinella porto in barca Alice con Enrico Maria Salerno... chissà se si ricorda! - TanteCC : Io me ne sono accorto a Santa Marinella: io e te siamo un pianeta e una stella - RainbowItalia : #OnAir ? Santa Marinella ? Fulminacci ? On Radio 100% Musica Allo Stato Puro ? Follow us on -

Ultime Notizie dalla rete : Santa Marinella Equilibrio fra positivi e guariti nella Asl Roma 4 Sono stati riscontrati 18 casi positivi nel territorio della Asl Roma 4 1 Allumiere 1 Anguillara 2 Bracciano 4 Campagnano 1 Civitavecchia 1 Civitella 1 Manziana 1 Morlupo 1 Riano 2 Santa Marinella

Coronavirus: 18 nuovi positivi nel territorio. 21 i guariti ...Sono stati riscontrati 18 casi positivi nel territorio della Asl Roma 4 1 Allumiere 1 Anguillara 2 Bracciano 4 Campagnano 1 Civitavecchia 1 Civitella 1 Manziana 1 Morlupo 1 Riano 2 Santa Marinella ...

Santa Marinella, Andrea Amanati è il nuovo delegato a Santa Severa BaraondaNews Melges 14 Eurocup, un solo leader nella prima giornata Tre le prove completate dalla flotta, che ha subito individuato in Giampiero Poggi l'unico, solido e incontrastato leader della giornata ...

Ricordate le vittime del tragico evento calamitoso Due ottobre, commemorazione per i 40 anni dall’alluvione SANTA MARINELLA - Si è tenuta questa mattina, nella piazzetta dedicata ai caduti dell’alluvione del 2 ottobre del 1981, una commovente commemorazione delle vittime del tragico evento di 40 anni fa. Pr ...

Sono stati riscontrati 18 casi positivi nel territorio della Asl Roma 4 1 Allumiere 1 Anguillara 2 Bracciano 4 Campagnano 1 Civitavecchia 1 Civitella 1 Manziana 1 Morlupo 1 Riano 2...Sono stati riscontrati 18 casi positivi nel territorio della Asl Roma 4 1 Allumiere 1 Anguillara 2 Bracciano 4 Campagnano 1 Civitavecchia 1 Civitella 1 Manziana 1 Morlupo 1 Riano 2...Tre le prove completate dalla flotta, che ha subito individuato in Giampiero Poggi l'unico, solido e incontrastato leader della giornata ...SANTA MARINELLA - Si è tenuta questa mattina, nella piazzetta dedicata ai caduti dell’alluvione del 2 ottobre del 1981, una commovente commemorazione delle vittime del tragico evento di 40 anni fa. Pr ...