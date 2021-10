San Giovanni Rotondo: bomba esplosa davanti a studio medico Danneggiata anche un'utilitaria parcheggiata a pochi centimetri (Di lunedì 4 ottobre 2021) Poco prima di mezzanotte l’esplosione. L’ordigno rudimentale era stato piazzato davanti alla saracinesca di uno studio medico nel centro storico di San Giovanni Rotondo. Danneggiata, nella deflagrazione, anche l’auto di un pensionata, parcheggiata a brevissima distanza dallo studio. Indagano i carabinieri. L'articolo San Giovanni Rotondo: bomba esplosa davanti a studio medico <small class="subtitle">Danneggiata anche un'utilitaria parcheggiata a pochi ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 4 ottobre 2021) Poco prima di mezzanotte l’esplosione. L’ordigno rudimentale era stato piazzatoalla saracinesca di unonel centro storico di San, nella deflagrazione,l’auto di un pensionata,a brevissima distanza dallo. Indagano i carabinieri. L'articolo San un'...

Advertising

Corriere : Vicequestore della polizia a manifestanti: «Green pass illegittimo». Azione disciplinare - fattoquotidiano : Il comizio no green pass della vicequestora di Roma in piazza San Giovanni: avviata azione disciplinare – video - petergomezblog : No pass, manifestazioni in molte città d’Italia. Molte migliaia di persone in piazza San Giovanni a Roma e per le s… - gmonetini : RT @AO_SanGiovanni: ?? Per prenotare prestazioni sanitarie in Libera Professione - Intramoenia presso il San Giovanni Addolorata contattare… - you_trend : Centrosinistra e Movimento 5 Stelle (Valeria Valente e Matteo Brambilla) TOP San Giovanni a Teduccio (50,5%) Barra… -