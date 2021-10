San Donato, aereo precipitato: "Il motore non era in fiamme". L'ipotesi dello stallo (Di lunedì 4 ottobre 2021) San Donato Milanese (Milano) - C'è anche lo "stallo del motore" tra le ipotesi al vaglio di inquirenti e investigatori che indagano sull'incidente aereo di ieri a San Donato , alle porte di Milano, ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 4 ottobre 2021) SanMilanese (Milano) - C'è anche lo "del" tra leal vaglio di inquirenti e investigatori che indagano sull'incidentedi ieri a San, alle porte di Milano, ...

TgLa7 : ??Aereo precipitato a San Donato Milanese: decedute le 6 persone a bordo (pilota e cinque passeggeri) - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Sono sei le vittime - SkyTG24 : Un #aereo da turismo è precipitato a San Donato Milanese, nei pressi della fermata della metropolitana… - Giorno_Milano : San Donato, aereo precipitato: 'Il motore non era in fiamme'. L'ipotesi dello stallo - FaraoneArt : @Bercy50731299 Sta succedendo anche a me san donato milanese -