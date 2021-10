Salvini “Il centrodestra unito vince ma scegliere prima i candidati” (Di lunedì 4 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il dato sull’affluenza dice che la maggioranza non ha ritenuto utile andare a votare. Questo comporta un’autocritica perchè dopo una anno e mezzo di covid bisogna essere più presenti sulla vita reale. L’impegno è perdere sempre meno tempo”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando i primi dati delle proiezioni allo speciale elezioni del Tg1. “L’anno prossimo votano 25 capoluoghi di provincia e quindi il centrodestra ha il dovere di individuare i suoi candidati il prima possibile che in alcune città è arrivato troppo tardi. Propongo che entro novembre bisogna presentare i candidati per avere almeno 5-6 mesi di tempo per spiegare la nostra idea di buon governo”, ha aggiunto. “Penso che siano stati scelti i migliori candidati, da me nessuna parola ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il dato sull’affluenza dice che la maggioranza non ha ritenuto utile andare a votare. Questo comporta un’autocritica perchè dopo una anno e mezzo di covid bisogna essere più presenti sulla vita reale. L’impegno è perdere sempre meno tempo”. Così il leader della Lega, Matteo, commentando i primi dati delle proiezioni allo speciale elezioni del Tg1. “L’anno prossimo votano 25 capoluoghi di provincia e quindi ilha il dovere di individuare i suoiilpossibile che in alcune città è arrivato troppo tardi. Propongo che entro novembre bisogna presentare iper avere almeno 5-6 mesi di tempo per spiegare la nostra idea di buon governo”, ha aggiunto. “Penso che siano stati scelti i migliori, da me nessuna parola ...

lorepregliasco : Se Damilano e Calenda non sfondano o deludono, per il centrodestra alla fine non c'è una 'linea' vincente che esce… - fattoquotidiano : Salvini è a Torino per sostenere Damilano, ma il candidato del centrodestra non c’è – Video - blogsicilia : #notizie #sicilia Salvini “Il centrodestra unito vince ma scegliere prima i candidati” - - IlModeratoreWeb : Salvini “Il centrodestra unito vince ma scegliere prima i candidati” - - bettist3 : RT @EugenioCardi: Centrodestra inesistente a Milano. A MILANO. #Salvini DIMETTITI #Elezionicomunali2021 -