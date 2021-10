Salvini e le elezioni 2021: l’autocritica del leader della Lega dopo il risultato del voto (Di lunedì 4 ottobre 2021) “Abbiamo scelto i migliori candidati possibili, non criticherò nessuno, ma il voto di continuità nelle città e il non voto ci dice che abbiamo fatto tardi nella loro scelta“, sono queste le prime parole del leader della Lega, Matteo Salvini, su Rai 1 al termine del risultato del voto che nelle grandi città premia tutti, meno il centrodestra. Matteo Salvini parla dopo i risultati delle elezioni 2021 “Sono abituato a metterci la faccia“, dice il leader della Lega, due ore dopo la chiusura dei seggi, quando comunque, nelle grandi città, era già chiara la sconfitta della Lega. Per ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 4 ottobre 2021) “Abbiamo scelto i migliori candidati possibili, non criticherò nessuno, ma ildi continuità nelle città e il nonci dice che abbiamo fatto tardi nella loro scelta“, sono queste le prime parole del, Matteo, su Rai 1 al termine deldelche nelle grandi città premia tutti, meno il centrodestra. Matteoparlai risultati delle“Sono abituato a metterci la faccia“, dice il, due orela chiusura dei seggi, quando comunque, nelle grandi città, era già chiara la sconfitta. Per ...

Advertising

Adnkronos : #Elezioniamministrative2021, Salvini: 'Sinistra usa media per diffamare'. - LaStampa : Milano, Beppe Sala: 'Salvini è il responsabile principale del risultato del centrodestra' #Elezionicomunali2021 - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2021 | Salvini: 'Paghiamo scelte fatte in ritardo. La Lega ha 50 sindaci in più, Torino e Roma ballottaggi… - Nicolet84520681 : RT @CheHardship: La mossa intelligente che dovrebbe fare #salvini per salvarsi alle prossime elezioni, é sparire dai social e iniziare a la… - psyfrog420 : RT @SkyTG24: #Elezionicomunali2021. Il commento di #Salvini sulle #Amministrative2021. Segui lo spoglio in diretta sul sito ?? https://t.co… -