Salmo | il segreto terribile dietro il suo nuovo album | è un vero dramma

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Il rapper, attraverso il suo account Instagram, ha spiegato come il suosia stato figlio di alcune situazioni negative.(Instagram)Samo è uno dei più importanti rapper della scena nazionale. Il suo ultimoè un qualcosa che nasce da sentimenti contrastanti. L’si chiama “Flop” ed è completamente diverso da tutto quello che abbiamo ascoltato dell’artista. In tutti i pezzi si notano tantissimi significati. Questo si interroga sul tema che, chi fa parte dello show business, teme più di ogni altra cosa: il fallimento. In questoprende di petto la paura che fa capo a molti artisti. Quella di non essere riconosciuto dal pubblico, finire nel dimenticatoio. In un mondo che è dominato sempre più ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Salmo segreto

Rapologia

Responsoriale Dal Sal 125 (126) R. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Quando il Signore ... Non c'è nulla diche non sia manifestato, nulla di nascosto che non sia conosciuto e venga ...... in stretto rapporto con il Mossad, il potentissimo servizio, l'audace Shmuli viene ... Differenze minime, ma quando ci si incaponisce nella gara della purezza religiosa anche unscandito ...Il rapper Salmo, attraverso il suo account Instagram, ha spiegato come il suo nuovo album sia stato figlio di alcune situazioni negative.