Advertising

ladyonorato : Mentre l’UE sanziona la Russia e finanzia la Turchia… Erdogan compra i missili da Putin. È tutto bellissimo ?? - zazoomblog : Russia: Putin introduce la festa del papà aiuta la famiglia - #Russia: #Putin #introduce #festa… - asabeshehu : Pandora Papers: Russia dismisses leaks implicating Putin #backnumber??? #CDTV?????? Nasco - Mit_Ist_Sosyal : El Cezire /// Pandora Papers: Russia dismisses leaks implicating Putin - Babbanculo : RT @SMaurizi: come ho detto ieri sera: noi rispettiamo i nostri colleghi di @ICIJorg per i loro scoop:hanno sempre rivelazioni su #Putin,ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Russia Putin

Il prestigioso riconoscimento era stato assegnato ai due quotidiani nel 2018 per i loro articoli sui presunti rapporti tra la campagna dell'allora presidente Usa e ladi Vladimir. In una ...Il presidente russo Vladimirha deciso di celebrare la festa del papà ogni anno la terza domenica di ottobre. Lo riporta Interfax. Secondo il decreto pubblicato sulla gazzetta ufficiale russa, viene introdotta la festa del ...Donald Trump punta di nuovo il dito contro i principali giornali americani e torna a chiedere la revoca del premio Pulitzer al New York Times e al Washington Post per le loro inchieste sul Russiagate.Il presidente russo Vladimir Putin ha deciso di celebrare la festa del papà ogni anno la terza domenica di ottobre. Lo riporta Interfax. (ANSA) ...