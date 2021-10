Rugby | scelte le sedi dei Test Match dell’Italia Sfida agli All Blacks a Roma

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Autunno importante per la Nazionale italiana di: gli azzurri tornano in campo dopo una lunghissima pausa (ultimi impegni nel Sei Nazioni) e, neidi novembre, vedranno l’esordio sulla panchina del nuovo commissario tecnico Kieran Crowley. Sono stateledegli incontri del XV tricolore: ricordiamo che ci saranno le sfide a Uruguay, Argentina e, soprattutto, il bigcon la Nuova Zelanda. Il programma si aprirà proprio con la partita con gli All: sabato 6 novembre alle 14 allo Stadio Olimpico di. Settimana successiva, il 13 novembre, in quel di Treviso l’incontro con l’Argentina, mentre a chiudere, il 20 novembre, Uruguay che sarà ospitato in quel di Parma. Foto: LPS/Massimiliano Carnabuci