Rugby, i migliori italiani del fine settimana: Marin spettacolare, Garbisi decisivo e un ottimo Gesi (Di lunedì 4 ottobre 2021) Sta entrando nel vivo la stagione della palla ovale in Italia, con l’United Rugby Championship e il Top 10 che hanno giocato nel weekend il secondo turno. E sia in Europa sia in Italia sono diversi gli azzurri – o papabili azzurri – a essersi messi in luce. Ecco chi sono stati i migliori italiani del fine settimana. L’ovvio Man of the Weekend è Leonardo Marin, la giovanissima apertura della Benetton Treviso. Il classe 2002 di Mestre, infatti, è entrato in campo quando la sfida con Edimburgo era ancora tutta da vincere e non solo ha messo in mostra ottimi spunti nei 27 minuti giocati, ma soprattutto ha dimostrato qualità balistiche e sangue freddo a tempo ampiamente scaduto, quando ha calciato il drop che è valso sorpasso e vittoria per i biancoverdi. La vittoria della Benetton Treviso ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 ottobre 2021) Sta entrando nel vivo la stagione della palla ovale in Italia, con l’UnitedChampionship e il Top 10 che hanno giocato nel weekend il secondo turno. E sia in Europa sia in Italia sono diversi gli azzurri – o papabili azzurri – a essersi messi in luce. Ecco chi sono stati idel. L’ovvio Man of the Weekend è Leonardo, la giovanissima apertura della Benetton Treviso. Il classe 2002 di Mestre, infatti, è entrato in campo quando la sfida con Edimburgo era ancora tutta da vincere e non solo ha messo in mostra ottimi spunti nei 27 minuti giocati, ma soprattutto ha dimostrato qualità balistiche e sangue freddo a tempo ampiamente scaduto, quando ha calciato il drop che è valso sorpasso e vittoria per i biancoverdi. La vittoria della Benetton Treviso ...

Advertising

OA_Sport : #Rugby, i migliori italiani del fine settimana: Marin spettacolare, Garbisi decisivo e un ottimo Gesi - folucar : RT @GioB1974: Domattina c'è Sud Africa - Nuova Zelanda di rugby. Francamente non so cosa stia aspettando il governo dei migliori per tenere… - GioB1974 : Domattina c'è Sud Africa - Nuova Zelanda di rugby. Francamente non so cosa stia aspettando il governo dei migliori… -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby migliori Gianmarco Lucchesi ancora protagonista ... sicuramente uno dei migliori in campo. In quel momento i trevigiani erano a due - tre metri dalla ... BENETTON RUGBY TREVISO " EDINBURGH RUGBY 28 - 27 Benetton: 15 Andries Coetzee, 14 Ratuva Tavuyara, ...

Fari puntati su Viadana - Petrarca Padova ... il Viadana punta ad un campionato a ridosso delle migliori. 'Rispetto alla partita di due ... Rugby Viadana 1970 : Jannelli, Manganiello, Zaridze, Modena, Massari, Ceballos, Jelic, Casado Sandri, ...

Rugby, United Rugby Championship: volano le irlandesi, ancora un flop sudafricano OA Sport Rugby: doppia vittoria per i Mastini Verona A Villafranca di Verona, la terza tappa di Campionato di Rugby in carrozzina si apre con il derby veneto tra i Mastini Cangrandi Verona e l'H81 Vicenza. L'incontro, determinante ai fini della classifi ...

Rugby, United Rugby Championship: volano le irlandesi, ancora un flop sudafricano Seconda giornata dell’United Rugby Championship e sono cinque le formazioni ancora imbattute. In vetta spiccano tre irlandesi, una gallese e la Benetton Treviso che ha fatto due su due con l’Edimburgo ...

... sicuramente uno deiin campo. In quel momento i trevigiani erano a due - tre metri dalla ... BENETTONTREVISO " EDINBURGH28 - 27 Benetton: 15 Andries Coetzee, 14 Ratuva Tavuyara, ...... il Viadana punta ad un campionato a ridosso delle. 'Rispetto alla partita di due ...Viadana 1970 : Jannelli, Manganiello, Zaridze, Modena, Massari, Ceballos, Jelic, Casado Sandri, ...A Villafranca di Verona, la terza tappa di Campionato di Rugby in carrozzina si apre con il derby veneto tra i Mastini Cangrandi Verona e l'H81 Vicenza. L'incontro, determinante ai fini della classifi ...Seconda giornata dell’United Rugby Championship e sono cinque le formazioni ancora imbattute. In vetta spiccano tre irlandesi, una gallese e la Benetton Treviso che ha fatto due su due con l’Edimburgo ...