Roma | truffe online con i trattori | sventato giro di affari milionario

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Nei giorni scorsi, gli investigatori della Polizia di Stato del commissariato Viminale, coadiuvato da personale della Sezione Operativa della Questura di, dei commissariati Torpignattara, Porta Maggiore, Prenestino e commissariato Centro di Genova, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di 14 persone, di cui 12 cittadini del Bangladesh, un egiziano e un cittadino indiano, in quanto gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di truffa aggravata, riciclaggio ed auto-riciclaggio. Le indagini venivano avviate agli inizi del 2020 dopo la ricezione di 2 denunce per truffa internazionale presentate, rispettivamente, da un cittadino peruviano, tra l’altro venuto in Italia dal Perù proprio ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, scoperto giro di truffe online internazionali: «Affari per 2 milioni di euro», scattano arresti e sequestri - PoverItaliani : @LegaSalvini MENO #49milioni ++ NELLE PIFFERE DI #SELFINI PER DENUNCIARE DA BELGRADO A #MOSCOPOLI PARTENZE TRUFFE &… - mattjrphoto : @Pantalaimon83 @DiarioDiDario Voi scherzate ma anni fa al Maxxi a Roma vidi opere che potevano benissimo essere con… - andreaalpini3 : RT @marioaf18: ++RAGGI CAPUT MUNDI++ #Roma #sinistra e #destra 40anni di TRUFFE e DISASTRI! Una dimostrazione di inadeguatezza bella e buo… - marioaf18 : ++RAGGI CAPUT MUNDI++ #Roma #sinistra e #destra 40anni di TRUFFE e DISASTRI! Una dimostrazione di inadeguatezza be… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma truffe

Il Faro online

2950/17 del 3.02.2017 (leggi Conto in banca, prelievi non autorizzati eonline); Trib., sent. n. 16221/16 del 31.08.2016; Cass. sent. n. 10638/2016 (leggi Furto sul conto: quando la banca ...Il fenomeno delleai danni degli anziani è da sempre al centro dell'attenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, in prima linea nel contrasto ad un reato odioso che colpisce ...Un 20enne residente in provincia di Roma è stato denunciato dai Carabinieri di Novellara per il reato di truffa. Il giovane, identificato tramite il tracciamento dei movimenti della sua carta di credi ...Novellara (Reggio Emilia), 4 ottobre 2021 – I carabinieri di Novellara hanno denunciato un ventenne residente in provincia di Roma per il reato di truffa. Attraverso il tracciamento dei movimenti dell ...