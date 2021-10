Roma, si schianta con la Ferrari e abbatte un palo: il video diventa virale [GUARDA] (Di lunedì 4 ottobre 2021) La ‘fortuna’ di avere una macchina costosa e invidiata da tutti come la Ferrari e la ‘sfortuna’ di trovarsi proprio con quell’auto contro un palo. Certo, episodi che possono accadere a chiunque, che sia una Ferrari, una Lamborghini o un’utilitaria che siamo soliti vedere scorrazzare in giro. Perché gli incidenti succedono indipendentemente dall’auto sulla quale si viaggia. Ma forse, il conducente della Ferrari non pensava di ritrovarsi con la sua vettura contro un palo. Tra lo spavento sì, e non pochi danni. Con la Ferrari si schianta contro un palo all’Axa Proprio contro un palo della luce è finita la Ferrari grigia, con il video dell’abbattimento pubblicato sul canale social Welcome To Favelas e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 ottobre 2021) La ‘fortuna’ di avere una macchina costosa e invidiata da tutti come lae la ‘sfortuna’ di trovarsi proprio con quell’auto contro un. Certo, episodi che possono accadere a chiunque, che sia una, una Lamborghini o un’utilitaria che siamo soliti vedere scorrazzare in giro. Perché gli incidenti succedono indipendentemente dall’auto sulla quale si viaggia. Ma forse, il conducente dellanon pensava di ritrovarsi con la sua vettura contro un. Tra lo spavento sì, e non pochi danni. Con lasicontro unall’Axa Proprio contro undella luce è finita lagrigia, con ildell’abbattimento pubblicato sul canale social Welcome To Favelas e ...

stanzaselvaggia : Amministrative: a Roma prende fuoco un ponte, a Milano si schianta un aereo. Per chi ama ciò che è simbolico, c’è materiale interessante. - CorriereCitta : Roma, si schianta con la Ferrari e abbatte un palo: il video diventa virale [GUARDA] - giorgiagallaure : RT @stanzaselvaggia: Amministrative: a Roma prende fuoco un ponte, a Milano si schianta un aereo. Per chi ama ciò che è simbolico, c’è mate… - rafelez : RT @stanzaselvaggia: Amministrative: a Roma prende fuoco un ponte, a Milano si schianta un aereo. Per chi ama ciò che è simbolico, c’è mate… - sedicizero : RT @Fra_Zac_: Ieri, prende fuoco il PONTE DI FERRO, a due passi dal GAZOMETRO di Roma oggi, aereo si schianta sulla zona ENI a Milano L'A… -