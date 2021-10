Roma sempre più nel segno di Pellegrini | altro gol dopo la firma

Leggi su italiasera

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Ora sì, vien proprio da pensarlo: forse lacon Lorenzoin campo non avrebbe perso il derby. Nessuno ha la controprova, ma vedendo come gioca la squadra di Mourinho con il capitano in campo più di un sospetto viene. Il fantasista, fresco di rinnovo sul contratto, è la costante dei giallorossi, l’uomo in più in ogni occasione. Si è ripetuto anche contro l’Empoli, mettendo lasu una vittoria importante, che dà seguito a quella in Conference League e soprattutto mette una pietra sopra al derby. La squadra avrà altre due settimane per mettere una pietra sopra alla sconfitta con la Lazio, nel frattempo Mou si gode il suo gioiello. “si trova bene in tante zone del campo, hanno provato a marcarlo a uomo, ma lui ha creato tanti punti di connessione con tanti ...