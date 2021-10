Roma | Rui Patricio | «Vittoria importante per l’ambiente | avanti così»

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Rui, numero uno portoghese della, ha commentato laottenuta ieri per 2-0 ai danni dell’Empoli Intervenuto ai canali ufficiali della, Ruiha espresso la propria soddisfazione per lasull’Empoli, che ha lanciato i giallorossi al quarto posto in classifica: «Unamoltoper tutti i giocatori e lo staff. Ora dobbiamo continuare con questa mentalità forte.mantenere la concentrazione durante tutta la partita, ma la cosa piùè aver portato a casa la partita». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #RomaEmpoli, #RuiPatricio torna a parlare del successo di ieri ??? - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: Rui #Patricio: “Una vittoria importante per tutti noi, dobbiamo continuare con questa mentalità” - Romagialloross4 : Rui #Patricio: “Una vittoria importante per tutti noi, dobbiamo continuare con questa mentalità” - forzaroma : #RuiPatricio: 'Vittoria importante, dobbiamo mantenere questa mentalità forte' #ASRoma - LAROMA24 : Roma-Empoli, RUI PATRICIO: «Continuiamo con questa mentalità» (VIDEO) #AsRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Rui

Qualche incertezza al derby non ha incrinato il giudizio suPatricio, tra i migliori innesti ... Leggi i commenti News as: tutte le notizie 4 ottobre 2021Compiendo il minimo sforzo, al 3' della ripresa lasi è trovata dunque sul doppio vantaggio . ... Da quel momento infatti gli azzurri non sono più riusciti a rendersi pericolosi dalle parti di...Vittoria casalinga della Roma che allo stadio Olimpico batte l'Empoli per 2-0. La formazione giallorossa conquista tre punti e sale a 15 in elenco. Risultato ...ROMA (ITALPRESS) – La Roma rispetta i pronostici e supera con merito in casa l’Empoli per 2-0. Dopo un avvio ben approcciato da entrambe le squadre ma senza grossi squilli offensivi, sono i toscani a ...